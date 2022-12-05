Журналист Пирс Морган опроверг информацию о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Насср»

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», опроверг слухи о скором переходе игрока в «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Ранее об этом сообщил журналист Николо Скира.
«И снова неправда», — написал журналист в своём «твиттере».
По информации Скиры, контракт португальца будет подписан на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработает около € 500 млн.
Сообщалось, что «Аль-Насср» выиграл борьбу за Роналду у «Аль-Хиляля» и европейских клубов.
Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед», бывший клуб Роналду, расторг с ним контракт после скандального интервью.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
- 5 декабря 2022
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