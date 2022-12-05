Экс-игрок сборной Франции Пети: больше всего боюсь Англии

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети высказался о предстоящей встрече французской команды со сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2022.



«Я больше всего боюсь Англии. Есть четыре разные команды: Англия, Бразилия, Испания и Франция. Я бы не хотел играть с Англией, но нынешней сборной придётся пройти через это. Франция сделает всё, чтобы победить.



Англия очень похожа на Францию с точки зрения качества команды, и, если вы спросите французских футболистов, они точно ответят вам, что не хотят играть со сборной Англии. Саутгейт получил много критики в свой адрес, но я уверен в нём. Английская команда стала лучше, но выигрывать большие турниры очень тяжело. Не уверен, что Саутгейт продолжит руководить сборной после ЧМ-2022, но Англии пора заявить о себе, и сейчас они всё делают правильно», — приводит слова Пети Goal.com со ссылкой на Midnite.