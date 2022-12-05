Экс-игрок сборной Франции Пети: больше всего боюсь Англии

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети высказался о предстоящей встрече французской команды со сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
«Я больше всего боюсь Англии. Есть четыре разные команды: Англия, Бразилия, Испания и Франция. Я бы не хотел играть с Англией, но нынешней сборной придётся пройти через это. Франция сделает всё, чтобы победить.
Англия очень похожа на Францию с точки зрения качества команды, и, если вы спросите французских футболистов, они точно ответят вам, что не хотят играть со сборной Англии. Саутгейт получил много критики в свой адрес, но я уверен в нём. Английская команда стала лучше, но выигрывать большие турниры очень тяжело. Не уверен, что Саутгейт продолжит руководить сборной после ЧМ-2022, но Англии пора заявить о себе, и сейчас они всё делают правильно», — приводит слова Пети Goal.com со ссылкой на Midnite.
- 5 декабря 2022
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:32
-
17:31
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:28
-
15:24
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:01
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:39
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:11