Главный тренер Португалии не смог ответить на вопрос о переходе Роналду в «Аль-Насср»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду перейдёт в «Аль-Насср».
«Перейдёт ли Роналду в «Аль-Насср»? Я не знаю, не говорил с ним об этом. Я разговаривал с игроками, но это не имеет ничего общего с этой темой. Я даже не знал об этом ранее, услышал об этом совсем недавно. Это его решение, его дело, он полностью сосредоточен на чемпионате мира, на помощи своей команде», — приводит слова Сантуша испанское издание Marca.
Напомним, ранее появилась информация, что Роналду перейдёт в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср» и будет получать около € 200 млн за сезон. Позже эта информация была опровергнута британским журналистом Пирсом Морганом, которому Криштиану дал своё скандальное интервью.
- 5 декабря 2022
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:33
-
18:28
-
18:23
-
18:13
-
17:51
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:32
-
17:31
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
16:00