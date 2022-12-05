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Главный тренер Португалии не смог ответить на вопрос о переходе Роналду в «Аль-Насср»

Главный тренер Португалии не смог ответить на вопрос о переходе Роналду в «Аль-Насср»
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду перейдёт в «Аль-Насср».

«Перейдёт ли Роналду в «Аль-Насср»? Я не знаю, не говорил с ним об этом. Я разговаривал с игроками, но это не имеет ничего общего с этой темой. Я даже не знал об этом ранее, услышал об этом совсем недавно. Это его решение, его дело, он полностью сосредоточен на чемпионате мира, на помощи своей команде», — приводит слова Сантуша испанское издание Marca.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду перейдёт в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср» и будет получать около € 200 млн за сезон. Позже эта информация была опровергнута британским журналистом Пирсом Морганом, которому Криштиану дал своё скандальное интервью.

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