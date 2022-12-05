Форвард «Пари НН» Сулейманов: в драке игроков «Зенита» и «Спартака» болел за Николсона

Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, видел ли драку игроков «Зенита» и «Спартака» в матче Фонбет Кубка России. Также футболист рассказал об отношении к подобным событиям на футбольном поле.
«Видел. Я даже несколько раз пересматривал с моими друзьями и братьями. Мы болели за Николсона. Он хорошо выступал в этом бою. Понравился его удар. Очень было качественно, молодец.
Приемлемо ли такое в футболе? Нет, этого не должно быть, это футбольное поле. Честно сказать, в детстве я точно такой же был, так как занимался боксом и борьбой, но меня переучили, сказали: «Ты в первую очередь футболист, такого нельзя допускать». Я прислушался к этому совету и на футбольном поле вообще подобные вещи не допускаю и даже воспринимаю такие ситуации близко к сердцу», — приводит слова Сулейманова Metaratings.
- 5 декабря 2022
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