Жиру: Мбаппе суждено обойти меня по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выразил мнение, что товарищ по национальной команде Килиан Мбаппе в скором времени побьёт его рекорд по голам за сборную Франции.



«Я должен максимально насладиться этим рекордом. Килиан скоро меня догонит. Ему суждено обойти меня. Он продолжает своё восхождение. Килиан вновь забил два великолепных гола и заслужил это. Он продолжает впечатлять. Мы все знаем, на что он способен. Что ещё можно добавить?» — приводит слова Жиру Goal.com.



Напомним, Жиру забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Польшей (3:1) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обойдя Тьерри Анри. На счету Жиру 52 гола за Францию. Мбаппе на данный момент забил за национальную команду 33 гола.

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