Выбирай лучшего комментатора России в 2022-м на «Чемпионате»! Голосование стартовало

«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2022 году. Голосование будет идти до 23 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — VK и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.



Вот список номинантов. Если считаете, что надо отметить кого-то другого, напишите его фамилию в комментариях.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

В этом году награды премии «Голос спорта» будут вручаться в 10 номинациях, также организаторы учредили три специальных премии, одна из которых приурочена к 100-летию со Дня рождения Николая Озерова:

премия «Народный голос спорта»;

премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;

премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;

премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине»;

премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»;

премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;

премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;

премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»;

премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;

премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»;

специальная премия имени Николая Озерова;

специальная партнёрская премия футбольного клуба Динамо Москва «На все 100!»;

специальная премия РАСК за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».

Председатель президиума РАСК Алексей Ефимов:

«Мы очень рады, что премия с каждым годом привлекает все больше внимания со стороны спортивного и медийного сообществ, а «Чемпионат» становится нашим постоянным информационным соратником. Расширяется и география «Голоса спорта». В этом году мы сделаем определённый акцент на двух 100-летних юбилеях – Николая Николаевича Озерова и столичного футбольного «Динамо». Также наша Ассоциация в этом году начала реализацию достаточно амбициозного, на мой взгляд, образовательного проекта «Голос спорта-СИБУР» в рамках программы «Формула хороших дел», направленного на повышение квалификации спортивных комментаторов в регионах страны. Были проведены мероприятия в режиме офлайн и онлайн, а победители творческого конкурса приедут в Москву и получат свои заслуженные награды вместе с денежным призом. Ну и, самое главное, РАСК продолжит оказывать помощь ветеранам профессии, за что отдельная благодарность всем нашим партнёрам и, в первую очередь президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, который всегда оказывает нам большую поддержку».



Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

«Второй год подряд «Чемпионат» становится площадкой для выбора лучшего комментатора России. Вместе с РАСК у нас получается невероятно интересный проект, где не только эксперты, но и любой читатель может проголосовать за по-настоящему народный голос спорта. Более 190 тыс. пользователей сделали свой выбор год назад. В этом году рассчитываем на ещё больший охват».