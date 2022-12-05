Сантуш: выйдет ли Роналду в старте со Швейцарией? Это будет решено на стадионе перед игрой

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией, но не стал отвечать на вопрос, выйдет ли Криштиану Роналду с первых минут. Также португальский наставник поделился мнением о прошлой игре с Южной Кореей (поражение 1:2).
«Матч со Швейцарией будет непростым. Мы две очень сильные команды, так что предстоит тяжёлый матч, в котором Португалия, я думаю, победит.
Насчёт матча с Кореей я пришёл к выводу, что в первом тайме мы сыграли очень хорошо. Всё было хорошо до тех пор, пока мы не были наказаны голом с углового. Во втором тайме мы уже не могли чувствовать себя так комфортно, но продолжили в том же духе и были наказаны за ещё одну ошибку. Детали имеют большое значение, тем более в такой игре, как со Швейцарией.
Выйдет ли Роналду в старте? Я всегда даю указания своим игрокам непосредственно перед игрой на стадионе, так было всегда с тех пор, как я возглавил команду. Я думаю только о том, что хорошо для Португалии и сборной. И вопрос с Роналду уже решён, мы разобрались внутри. Всё улажено», — приводит слова Сантуша издание Marca.
- 5 декабря 2022
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