Видео: танец игроков сборной Испании
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В Сети появилось видео, на котором танцуют три игрока сборной Испании: Ансу Фати, Алекс Бальде и Нико Уильямс.
Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира – 2022 выступала в квартете Е. Команда Луиса Энрике забила семь безответных мячей Коста-Рике, сыграла вничью с командой Германии – 1:1, а также потерпела поражение от сборной Японии со счётом 1:2. Этого хватило, чтобы занять второе место в группе и выйти в плей-офф турнира.
В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с командой Марокко. Матч состоится завтра, 6 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Сборная Испании выигрывала чемпионат мира в 2010 году. В финале турнира «Фурия Роха» обыграла команду Нидерландов благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.
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