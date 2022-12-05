Видео: танец игроков сборной Испании

В Сети появилось видео, на котором танцуют три игрока сборной Испании: Ансу Фати, Алекс Бальде и Нико Уильямс.

Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира – 2022 выступала в квартете Е. Команда Луиса Энрике забила семь безответных мячей Коста-Рике, сыграла вничью с командой Германии – 1:1, а также потерпела поражение от сборной Японии со счётом 1:2. Этого хватило, чтобы занять второе место в группе и выйти в плей-офф турнира.



В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с командой Марокко. Матч состоится завтра, 6 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Сборная Испании выигрывала чемпионат мира в 2010 году. В финале турнира «Фурия Роха» обыграла команду Нидерландов благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.