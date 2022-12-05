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Фабрицио Романо: на данный момент Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»

Фабрицио Романо: на данный момент Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»
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Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает оставаться главной темой иностранных СМИ. Ранее появилась информация, что 37-летний форвард в ближайшие дни подпишет контракт с «Аль-Нассром», однако итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

На данный момент клуб из Саудовской Аравии не получил от Роналду подписи под контрактом, согласия или одобрения этого перехода. Португальский форвард полностью сосредоточен на чемпионате мира и предстоящей игре 1/8 финала со Швейцарией.

При этом есть подтверждение того, что Роналду, согласно предложенному контракту, в год будет получать до € 200 млн, включая спонсорские вложения. Само соглашение будет действовать до 2025 года. Предложение арабского клуба находится пока только на рассмотрении.

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