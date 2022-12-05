Сака: я — следующий Мбаппе? Есть лишь один Килиан

Нападающий сборной Англии Букайо Сака в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией высказался о сравнениях с французским форвардом Килианом Мбаппе. Игра состоится 10 декабря.



«Я могу стать следующим Мбаппе? Спасибо за комплимент, но нет. Есть лишь один Килиан Мбаппе. В то же время есть только один я. Я хочу быть собой и помогать команде, чем могу.



На турнире много молодых футболистов, я могу назвать множество фамилий. Даже в наше команде есть невероятный молодой игрок — это Джуд Беллингем. Я просто рад, что мы все здесь, в Катаре, и у нас всё хорошо. Приоритетная цель — победа на чемпионате мира, а не индивидуальная награда лучшему молодому футболисту.

Что касается Мбаппе, для меня он один из лучших игроков мира. Он где-то на космическом уровне. Мы знаем, какими качествами он обладает, и должны подготовиться, чтобы попытаться его остановить. У Франции много других качественных футболистов, и мы должны это осознавать», — приводит слова Саки Sky Sports.