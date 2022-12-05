Япония — Хорватия: Маэда вывел «самураев» вперёд на 44-й минуте

Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Японии и Хорватии. Команды встречаются на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток главного арбитра матча Исмаила Эльфата прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 44-й минуте японская команда разыграла угловой. С правого фланга последовала передача, которую удачно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда. После проверки повтора системой VAR забитый мяч был засчитан — 1:0.
Япония в своей группе Е сенсационно стала победителем, обогнав сборные Испании, Германии и Коста-Рики. Хорватия заняла второе место квартета F, где уступила Марокко, но сумела обойти Бельгию и Канаду. Победитель этой встречи на стадии 1/4 финала сыграет с командой, которая одержит верх в паре Бразилия – Южная Корея.
- 5 декабря 2022
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