Смотри матч «Ариса» и ПАОКа в своих социальных сетях

Смотрите прямую трансляцию матча между лимасольским «Арисом» и ПАОКом на территории РФ и Беларуси в своих социальных сетях! Комментатор — Филипп Кудрявцев. Начало — в 19:00 мск.

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