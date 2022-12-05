Шалимов — о конфликте с Мостовым: пошёл он. Не ему про алкоголь говорить

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова Александра Мостового о причинах возникновения конфликта между бывшими футболистами «Спартака». Мостовой, заявил, что вопрос нужно задать Шалимову, но только когда он протрезвеет.



«Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит. Расскажу одну историю. Это ещё в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку. Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша, бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились. Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли — открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл», — приводит слова Шалимова «Спорт-экспресс».