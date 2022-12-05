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Мостовой: кому, как не Шалимову, молчать про алкоголь. Чего слушать этого пьяницу?

Мостовой: кому, как не Шалимову, молчать про алкоголь. Чего слушать этого пьяницу?
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слова бывшего тренера «Краснодара» и «Урала» Игоря Шалимова. Между экс-игроками «Спартака» ранее произошёл конфликт.

«Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю — её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.

К вопросу, кто нажрался — так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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