Деян Ловрен совершил первое результативное действие на чемпионатах мира в 14-й игре

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен, который в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 с командой Японии отметился результативной передачей, совершил своё первое результативное действие на мундиалях. Для этого хорвату потребовалось 14 игр, сообщает портал Opta.

Матч Хорватии и Японии проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, счёт 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте хорватские футболисты контролировали мяч на половине поля японцев. После серии передач с правого фланга последовал дальний заброс от Деяна Ловрена в штрафную, где Иван Перишич головой точно пробил с 12 метров по воротам — 1:1.



Япония в своей группе Е сенсационно стала победителем, обогнав сборные Испании, Германии и Коста-Рики. Хорватия заняла второе место квартета F, где уступила Марокко, но сумела обойти Бельгию и Канаду. Победитель этой встречи на стадии 1 /4 финала сыграет с командой, которая одержит верх в паре Бразилия – Южная Корея.

Деян Ловрен провёл тренировку с Мирко Филиповичем: