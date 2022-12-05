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Фердинанд: Англия станет чемпионом мира. Сборная Франции не внушает страх — только Мбаппе

Фердинанд: Англия станет чемпионом мира. Сборная Франции не внушает страх — только Мбаппе
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что сборная Англии выиграт чемпионат мира — 2022.

«Я смотрел матч Франции с Польшей перед игрой с Англией, и я назвал их одними из фаворитов. Но у французов не хватает пяти игроков основы из-за травм, так что эта сборная ослаблена. Посмотрев матч, я не испытываю никакого страха перед Францией. Страх внушает только Мбаппе. Если англичане сдержат Мбаппе, они выиграют.

Примечательно, что Англия играла с чемпионами Африки — сборной Сенегала. Франция обыграла Польшу, которая очень плохо выступила на турнире. Англия — лучшая команда, 100%. Думаю, что эта сборная станет чемпионом мира. Единственная команда, которая, как мне кажется, может дать бой Англии — это Бразилия. У них есть характер и закалённые футболисты, способные на это», — приводит слова Фердинанда Metro.

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