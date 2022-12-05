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Япония — Хорватия: команды не выявили сильнейшего в основное время и перешли в овертаймы

Япония — Хорватия: команды не выявили сильнейшего в основное время и перешли в овертаймы
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Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Японии и Хорватии. Команды встречаются на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток главного арбитра матча Исмаила Эльфата прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не выделялась явным игровым преимуществом. Несмотря на это, сборная Японии смогла из одного стандарта открыть счёт в этой встрече. Случилось это на 44-й минуте после розыгрыша углового. С правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, которую успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда. Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отметился ударом головой Иван Перишич.

Япония в своей группе Е сенсационно стала победителем, обогнав сборные Испании, Германии и Коста-Рики. Хорватия заняла второе место квартета F, где уступила Марокко, но сумела обойти Бельгию и Канаду. Победитель этой встречи на стадии 1 /4 финала сыграет с командой, которая одержит верх в паре Бразилия – Южная Корея.

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