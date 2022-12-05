ФИФА отклонила апелляцию Федерации футбола Франции по поводу отменённого гола Гризманна

ФИФА отклонила апелляцию Федерации футбола Франции (FFF) по поводу отменённого гола нападающего национальной команды Антуана Гризманна в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с Тунисом (0:1), сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, на 90+8-й минуте встречи Гризманн забил гол, сравняв счёт. Однако арбитр встречи Мэттью Конгер отменил забитый мяч уже после финального свистка, зафиксировав офсайд с помощью видеопросмотра.



FFF подала апелляцию на решение арбитра на основании пункта правил игры, который гласит, что VAR не может отменить гол после финального свистка. Тем не менее согласно решению ФИФА результат встречи не будет изменён.



Несмотря на поражение, Франция вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где обыграла Польшу (3:1). В четвертьфинале турнира французы встретятся с Англией.

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