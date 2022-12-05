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Сесар Аспиликуэта рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Барселону»

Сесар Аспиликуэта рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Барселону»
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Защитник «Челси» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно.

«Новые владельцы «Челси» полностью изменили мою ситуацию, они хотели сохранить меня любой ценой, несмотря на ситуацию с контрактом. Я сказал об этом «Барселоне». Уверен, что Хави понял меня. Кроме того, Лондон – мой дом», — приводит слова Аспиликуэты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Сесар Аспиликуэта провёл за «Челси» 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Защитник представляет сборную Испании на чемпионате мира – 2022. В двух встречах Аспиликуэта отдал одну голевую передачу.

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