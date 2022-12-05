Семь из восьми последних игр Хорватии в плей-офф на крупных турнирах перешли в экстра-тайм

Семь из последних восьми матчей сборной Хорватии в плей-офф чемпионатов Европы и мира перешли в экстра-тайм. В эти минуты хорваты встречаются с командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. После основного времени команды не выявили сильнейшего — 1:1. Идёт экстра-тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

1. Евро-2008 vs Турция (1/4 финала)

2. Евро-2016 vs Португалия (1/8 финала)

3. ЧМ-2018 vs Дания (1/8 финала)

4. ЧМ-2018 vs Россия (1/4 финала)

5. ЧМ-2018 vs Англия (1/2 финала)

6. ЧМ-2018 vs Франция (финал) — без экстра-тайма

7. Евро-2020 vs Испания (1/8 финала)

8. ЧМ-2022 vs Япония (1/8 финала)

Победитель матча встретится с сильнейшей командой из пары Бразилии и Южной Кореи. Они сыграют сегодня же, 5 декабря (22:00). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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