Семь из восьми последних игр Хорватии в плей-офф на крупных турнирах перешли в экстра-тайм

Семь из последних восьми матчей сборной Хорватии в плей-офф чемпионатов Европы и мира перешли в экстра-тайм. В эти минуты хорваты встречаются с командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. После основного времени команды не выявили сильнейшего — 1:1. Идёт экстра-тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
1. Евро-2008 vs Турция (1/4 финала)
2. Евро-2016 vs Португалия (1/8 финала)
3. ЧМ-2018 vs Дания (1/8 финала)
4. ЧМ-2018 vs Россия (1/4 финала)
5. ЧМ-2018 vs Англия (1/2 финала)
6. ЧМ-2018 vs Франция (финал) — без экстра-тайма
7. Евро-2020 vs Испания (1/8 финала)
8. ЧМ-2022 vs Япония (1/8 финала)
Победитель матча встретится с сильнейшей командой из пары Бразилии и Южной Кореи. Они сыграют сегодня же, 5 декабря (22:00). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ:
- 5 декабря 2022
-
20:54
-
20:45
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:22
-
20:17
-
20:06
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:33
-
18:28
-
18:23
-
18:13
-
17:51
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:32
-
17:31