Букайо Сака: буду рад исполнить пенальти в матче за сборную Англии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Букайо Сака признался, что готов вновь бить пенальти в матчах за национальную команду.
Напомним, в финале чемпионата Европы — 2020 Сака не сумел реализовать решающий пенальти в послематчевой серии. Победителем турнира стала сборная Италии.
«Конечно, с того финала Евро-2022 я повзрослел, вырос как игрок и как личность. Я бы не закрепился в «Арсенале», если бы не был уверен в себе. Поэтому очевидно, что, если наступит момент, когда мне доверят возможность пробить пенальти, я ею воспользуюсь. Я буду более чем рад это сделать. Честно говоря, я действительно старался двигаться дальше после случившегося. Конечно, я знаю, что никогда не смогу забыть о том пенальти. Это вошло в историю. Но в то же время выступление на ЧМ-2022 и три гола здесь заставили меня чувствовать себя гораздо лучше», — приводит слова Саки Sky Sports.
- 5 декабря 2022
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