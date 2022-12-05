Ибрагимович: Жиру не тот игрок, который будет забивать по 40 голов за сезон

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своём одноклубнике Оливье Жиру, который в данный момент выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира.

«Жиру — победитель. Он серьёзный человек. Он не тот игрок, который будет забивать по 40 голов за сезон, но он привнесёт в команду что-то, чего нет у других. Потому что он на поле не для себя, а для других», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Оливье Жиру отличился в матче 1/8 финала мундиаля с Польшей (3:1) и сумел стать лучшим бомбардиром в истории сборной, обогнав бывшего нападающего Тьерри Анри. На текущем соревновании Жиру уже забил три гола — также он отметился дублем в ворота сборной Австралии (4:1). Следующий матч игрок проведёт в рамках 1/4 чемпионата мира с Англией.