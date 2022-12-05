Япония — Хорватия: команды пробьют серию послематчевых пенальти

Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Японии и Хорватии. Команды встречаются на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток главного арбитра матча Исмаила Эльфата прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не выделялась явным игровым преимуществом. Несмотря на это, сборная Японии смогла из одного стандарта открыть счёт в этой встрече. Случилось это на 44-й минуте после розыгрыша углового. С правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, которую успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда.

Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отметился ударом головой Иван Перишич. В основное время команды выявить победителя не сумели, и матч перешёл в овертаймы.

Однако в следующие 30 минут ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы выйти вперёд. Оба дополнительных тайма завершились без голов, и победитель определится только по серии пенальти.