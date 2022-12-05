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Форвард сборной Швейцарии Эмболо: Роналду — источник вдохновения для всех

Форвард сборной Швейцарии Эмболо: Роналду — источник вдохновения для всех
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Нападающий сборной Швейцарии и «Монако» Брил Эмболо в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Португалии высказался о португальском форварде Криштиану Роналду.

«Криштиану — это источник вдохновения для всех. Это внушительная фигура в современном футболе. Мы учимся у него как у человека и как у игрока. Для нас большая честь играть против него. Ещё хотелось бы выделить Мбаппе, он невероятен. Ему всего 23 года, но он тоже пример для меня.

Что касается предстоящего матча, цель — добиться победы. Я могу использовать свою скорость, чтобы помочь команде выйти в следующий раунд. Однако не стоит забывать, что защита соперника на очень высоком уровне», — приводит слова Эмболо Mundo Deportivo.

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