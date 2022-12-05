Доминик Ливакович — третий вратарь в истории, сделавший три сейва в серии пенальти на ЧМ

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти обыграла Японию и вышла в следующую стадию. Героем этой встречи стал голкипер «шашечных» Доминик Ливакович, сумевший отразить три удара соперника с 11-метровой отметки. Как сообщает статистический портал Opta Sport, он стал третьим вратарём в истории мундиаля, который сумел добиться таких достижений.

Ранее это сделал голкипер сборной Португалии Рикардо, который на чемпионате мира 2006 года отразил три удара в игре с Англией. Вторым был предыдущий голкипер Хорватии Даниэль Субашич, совершивший спасения в матче с Данией.

На стадии 1/4 финала сборная Хорватии сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея, который состоится сегодня, начало — в 22:00 мск.