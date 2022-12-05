Канадский форвард Джонатан Дэвид прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед»

Форвард сборной Канады и «Лилля» Джонатан Дэвид прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед».



«Я ничего не могу сказать. Когда я находился на чемпионате мира, я просто старался насладиться каждым моментом. Надо взглянуть, что будет после турнира. Премьер-лига – лучшая лига в мире, думаю, каждый игрок хочет когда-нибудь сыграть в ней», — приводит слова форварда Daily Mail.



Джонатан Дэвид забил за «Лилль» 12 голов в 15 матчах в этом сезоне, но не сумел отличиться на чемпионате мира – 2022. Канадская команда заняла последнее место в группе с Марокко, Хорватией и Бельгией и завершила выступление на турнире.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 45 млн.

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