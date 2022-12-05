Никола Влашич высказался о победе Хорватии над Японией в 1/8 финала ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала в серии пенальти со счётом 3:1 (1:1 в основное время).

«У японцев отличная сборная! Они доказали это все ещё на групповом этапе, обыграв Германию и Испанию. Сегодня они сыграли очень дисциплинированно и уверенно в обороне, пытались ловить нас на контратаках. Но мы доминировали по ходу всего матча и должны были побеждать ещё в основное время. К счастью, мы довели дело до победы в серии пенальти», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Героем в серии 11-метровых ударов стал хорватский голкипер Доминик Ливакович, который сделал три сейва. В следующей стадии «шашечные» сыграют с победителем встречи Бразилия — Южная Корея.