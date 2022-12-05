Влашич объяснил, почему был уверен, что забьёт в серии пенальти с Японией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич после победы над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 рассказал, что был уверен в своих силах перед пробитием послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии 11-метровых хорваты были сильнее — 3:1. Влашич открыл серию, реализовав свою попытку.



«Ливакович был просто великолепен! Он отбил целых три пенальти — это невероятно. Нужно отдать ему должное — мы все поблагодарили его. Если вратарь отбивает три пенальти, значит, он очень хорош.



Лично для меня легче пробить пенальти, чем смотреть за тем, как их исполняют наши ребята. Когда ты смотришь со стороны, то ты ничего не можешь сделать. Я был уверен в том, что забью свой пенальти. Я тренировал их до чемпионата мира, поэтому был совершенно спокоен», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.