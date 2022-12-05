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Никола Влашич: время в ЦСКА было великолепным! Возможно, лучший период в карьере

Никола Влашич: время в ЦСКА было великолепным! Возможно, лучший период в карьере
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что с теплотой вспоминает период выступления за московский ЦСКА. За армейцев хорват выступал с 2018 по 2021 год. Нынешний сезон Влашич проводит на правах аренды в «Торино», права на него принадлежат «Вест Хэму».

«Время в ЦСКА было великолепным! Возможно, это лучший период в моей карьере игрока. Хотя последние три месяца тоже были восхитительными. Про армейский клуб и болельщиков могу сказать только самое лучшее! С некоторыми футболистами я всё ещё общаюсь», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Влашич поучаствовал в победе сборной Хорватии над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти сильнее были хорваты — 3:1.

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