Тренер Хорватии Далич: матч с Японией напомнил то, что мы пережили на ЧМ в России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выходе команды в 1/4 финала ЧМ-2022 после победы над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти).



«Поздравляю парней, мы хорошо сыграли. Это отличный результат, мы боролись весь матч и были вознаграждены.



Это напомнило мне то, что мы пережили в России. Мы контролировали игру в первом тайме, две-три контратаки внесли нервозность, потом мы пропустили гол и должны были собраться. Японцы думали, что с нами будет легко, как писали в некоторых изданиях, но никогда не стоит недооценивать Хорватию. Мы идём до конца. Ребята опять проявили настойчивость и веру», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

В следующей стадии чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча между Бразилией и Южной Кореей. Эта встреча состоится сегодня, 5 декабря, начало – в 22:00 мск.