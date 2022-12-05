Влашич заявил, что ничего не знает об отказе «Вест Хэма» выплачивать деньги ЦСКА

Полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич, права на которого принадлежат «Вест Хэму», прокомментировал информацию, согласно которой лондонский клуб отказывается отдавать московскому ЦСКА долг за трансфер игрока.

«Вест Хэм» отказывается выплачивать деньги ЦСКА за мой трансфер? Ничего об этом не знаю», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Влашич перешёл в стан «молотобойцев» летом 2021 года за сумму около € 30 млн. Сообщалось, что лондонцы до сих пор не выплатили армейцам € 9 млн, в связи с чем руководство ЦСКА планировало подать апелляцию в ФИФА с требованием получить свой долг. У «Торино», за который Влашич выступает в данный момент, есть опция выкупа игрока, но пока неизвестно, будут ли «быки» активировать данный пункт.