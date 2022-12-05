Вратарь Хорватии Ливакович: серия пенальти с Японией — один из лучших моментов в карьере
Поделиться
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).
«Победа в таком матче — это действительно здорово. Команда и атмосфера были великолепны. Хочу поблагодарить замечательных болельщиков за поддержку.
Японцы давили с самого начала. Они были отлично подготовлены, но мы тоже не отставали. Мы отыграли 120 тяжёлых минут и выиграли, когда было сложнее всего. Серия пенальти? Конечно, это один из лучших моментов в моей карьере», — приводит слова Ливаковича Sportske Novosti.
В следующей стадии чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча между Бразилией и Южной Кореей.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
22:23
-
22:20
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:02
-
21:48
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:45
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:22
-
20:17
-
20:06
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:39
Партнерский контент