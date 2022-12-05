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Вратарь Хорватии Ливакович: серия пенальти с Японией — один из лучших моментов в карьере

Вратарь Хорватии Ливакович: серия пенальти с Японией — один из лучших моментов в карьере
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Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Победа в таком матче — это действительно здорово. Команда и атмосфера были великолепны. Хочу поблагодарить замечательных болельщиков за поддержку.

Японцы давили с самого начала. Они были отлично подготовлены, но мы тоже не отставали. Мы отыграли 120 тяжёлых минут и выиграли, когда было сложнее всего. Серия пенальти? Конечно, это один из лучших моментов в моей карьере», — приводит слова Ливаковича Sportske Novosti.

В следующей стадии чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча между Бразилией и Южной Кореей.

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