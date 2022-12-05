Никола Влашич заявил, что смотрит матчи ЦСКА
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Полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич, права на которого принадлежат «Вест Хэм Юнайтед», рассказал, что следит за выступлениями московского ЦСКА.
«Я смотрел игру со «Спартаком» и матчи с «Зенитом». Что касается других игр, у нас иногда совпадает время проведения матчей, иногда я просто не могу найти, где посмотреть. Но когда есть возможность — обязательно смотрю!» — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Влашич играл за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в «Вест Хэм Юнайтед». Нынешний сезон хорватский футболист проводит в «Торино» на правах аренды. На данный момент Влашич находится в расположении сборной Хорватии и выступает на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
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