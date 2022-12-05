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Никола Влашич: я был несчастлив в «Вест Хэме»

Никола Влашич: я был несчастлив в «Вест Хэме»
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился впечатлениями от пребывания в лондонском «Вест Хэме», в который игрок перешёл из московского ЦСКА летом 2021 года за € 30 млн.

«Понимаю ли, что период карьеры в «Вест Хэме» был не таким успешным, как в ЦСКА? Иногда так случается. Я был там девять месяцев, не играл и был несчастлив. Поэтому и пытался уйти туда, где буду получать игровое время. Но я всё ещё игрок «Вест Хэма»: посмотрим, что произойдёт летом», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В данный момент Никола Влашич выступает за итальянский «Торино» в Серии А на правах аренды. У «быков» есть опция выкупа хорватского футболиста, но пока неизвестно, активируют ли они данный пункт.

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