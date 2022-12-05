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Неймару остался один мяч до рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии

Неймару остался один мяч до рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии
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Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыгрывает Южную Корею со счётом 3:0. Второй гол в составе «селесао» забил нападающий Неймар, реализовавший 11-метровый удар. Как сообщает статистический портал Opta Sport, форварду остался один гол до повторения рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии.

В данный момент у Неймара за «селесао» 76 забитых мячей, в то время как у легендарного бразильского нападающего 77. Это первый забитый мяч для Неймара на чемпионате мира в Катаре. Предыдущие две встречи он пропустил из-за травмы голени.

Если сборная Бразилии обыграет Южную Корею, то на стадии 1/4 финала встретится с Хорватией, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Японию (3:1).

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