Бразилия — Южная Корея: Ришарлисон довёл счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встречаются на стадионе «974» в Дохе. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
На 29-й минуте Ришарлисон забил третий мяч «селесао», доведя счёт до разгромного — 3:0.
Сборная Бразилии на групповом этапе выступала в квартете G и сумела опередить команды Швейцарии, Камеруна и Сербии. Южная Корея пробилась в плей-офф из группы F. Азиатская команда пропустила вперёд Португалию, но сумела обойти сборные Ганы и Уругвая.
Победитель матча встретится в четвертьфинале с командой Хорватии, которая ранее обыграла Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).
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