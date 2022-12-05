Ловрен сообщил, что сказал вратарю Хорватии Ливаковичу перед серией пенальти с Японией

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями от голевой передачи в матче с Японией, а также сообщил, что сказал своему голкиперу Доминику Ливаковичу перед серией пенальти.

«Моя голевая передача? Это просто удача (смеётся)! Нужно отметить нашего вратаря! Он шикарно проявил себя сегодня, отразив три пенальти. Вчера на предматчевой тренировке мы отрабатывали пенальти. Ливакович отразил большинство наших ударов. Мы схватились за голову и подумали, что с нашими ударами что-то не так.

Перед серией пенальти сказал Ливаковичу: «Сегодня ты это повторишь!» Я очень рад за него! Пенальти — это всегда лотерея. Но сегодня был уверен в нашей победе. Вчера на тренировке он просто поразил всех нас! Я кричал на него в прошлой игре? Я просто пытался его разбудить, вот и всё. Это был будильник для него», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.