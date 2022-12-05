Бразилия — Южная Корея: Пакета на 36-й минуте забил четвёртый мяч «селесао»

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встречаются на стадионе «974» в Дохе. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

На 36-й минуте Винисиус элегантно закинул мяч на партнёра, а Пакета спокойно переправил его в ворота — 4:0.

Сборная Бразилии на групповом этапе выступала в квартете G и сумела опередить команды Швейцарии, Камеруна и Сербии. Южная Корея пробилась в плей-офф из группы F. Азиатская команда пропустила вперёд Португалию, но сумела обойти сборные Ганы и Уругвая.



Победитель матча встретится в четвертьфинале с командой Хорватии, которая ранее обыграла Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).