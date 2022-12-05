Неймар стал третьим бразильским футболистом, забивавшим на трёх чемпионатах мира

Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыгрывает Южную Корею со счётом 4:0. За «селесао» по ходу встречи забил нападающий Неймар, реализовав 11-метровый удар. Как сообщает статистический портал Opta Sport, он стал третьим игроком в истории сборной Бразилии, кто сумел отличиться на трёх мундиалях.

Ранее это сделали такие легендарные футболисты, как Пеле и Роналдо. Неймар до чемпионата мира в Катаре забивал на мундиале 2018 года в России (два гола — в ворота Мексики и Коста-Рики), а также на турнире 2014 года в Бразилии (по два мяча в ворота Хорватии и Камеруна).

Также Неймар в матче с Южной Кореей отдал голевую передачу на Винисиуса. Это первые результативные действия для лидера сборной Бразилии на текущем чемпионате мира в Катаре.