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Лука Модрич прокомментировал победу Хорватии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией

Лука Модрич прокомментировал победу Хорватии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией
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Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) и выход Хорватии в четвертьфинал турнира.

«Мы в четвертьфинале, хотя в матче с Японией пришлось попотеть. Японцы много прессингуют и хорошо знают, что делают на поле. Это был равный матч. Было бы легче, если бы мы использовали свои шансы в первом тайме.

Мы очень рады за Ливаковича. Он отличный парень и хороший игрок. В этом матче он это доказал. Что касается моего возможного выступления на ЧМ-2026, посмотрим. Сейчас я сосредоточен на турнире в Катаре. Дальше будет видно», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

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