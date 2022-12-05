Рой Кин раскритиковал бразильских игроков за танцы после голов в ворота Южной Кореи

Бывший английский футболист Рой Кин раскритиковал игроков сборной Бразилии, танцующих после каждого гола в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Не могу поверить в то, что смотрю. Очевидно, что Бразилия играет блестяще. Фантастическое завершение от Винисиуса в первом голе, отличное начало игры. Но я никогда не видел столько танцев. Это как смотреть «Танцы со звёздами».

Мне это не нравится. Люди говорят, что это их культура. Но я думаю, что это неуважение к сопернику. Они забили уже четыре гола и танцевали после этого каждый раз. Я не так сильно возражал против первого празднования, но во время следующего тренер должен был вмешаться. Я недоволен этим. Не думаю, что это вообще хорошо. Это только вопрос времени, когда кто-нибудь прибьёт одного из этих бразильцев», — приводит слова Кина The Sun.

Бразилия обыгрывает сборную Южной Кореи со счётом 4:1. В составе «селесао» отличились Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Пакета, у Кореи гол забил Пэк Сын Хо.