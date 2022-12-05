Определилась третья пара четвертьфиналистов чемпионата мира — 2022
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Завершились ещё два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в которых определились два четвертьфиналиста турнира.
Ими стали национальные команды Хорватии и Бразилии, которые встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022. Игра состоится 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало встречи — в 18:00 мск.
Сборная Хорватии провела матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Японии. В основное время встречи команды забили по одному голу и не смогли определить победителя в дополнительное время. В серии пенальти успешнее оказались хорваты — 3:1.
В другом матче этой стадии турнира сборная Бразилии уверенно обыграла другую азиатскую команду — Южную Корею. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу южноамериканской сборной.
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