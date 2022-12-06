Сборная Бразилии впервые с 1998 года забила четыре гола в матче плей-офф чемпионата мира

5 декабря завершился матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыграла Южную Корею со счётом 4:1. Как сообщает статистический портал Opta Sport, «селесао» впервые с 1998 года забили четыре гола в матче плей-офф мундиаля.

На чемпионате мира 1998 года, который проводился во Франции, Бразилия забила четыре гола в ворота сборной Чили в матче 1/8 финала, а сама встреча завершилась победой со счётом 4:1. На том турнире команда дошла до финала, где уступила хозяевам турнира, французам, со счётом 0:3.

Также Бразилия за 36 минут матча с Южной Кореей забила больше голов (4), чем за три встречи в рамках группового этапа (3) турнира в Катаре. Команда дважды поразила ворота Сербии и один раз — Швейцарии, но не смогла забить Камеруну.