Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 5 декабря

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинал турнира пробились сборные Хорватии и Бразилии, которые составили третью четвертьфинальную пару. Их встреча состоится 9 декабря. Хорваты переиграли Японию – основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти голкипер «клетчатых» Доминик Ливакович сумел отразить три из четырёх ударов соперника и принёс хорватам победу – 3:1. Бразильцы уверенно обыграли сборную Южной Кореи. Интрига в этом матче практически исчезла уже через полчаса – «селесао» вели 3:0 благодаря голам Винисиуса, Неймара и Ришарлисона. Ещё в первом тайме Пакета забил четвёртый мяч в ворота азиатской команды. Пэк Сын Хо сумел отыграть один мяч на 76-й минуте. Итог — 4:1 — победа Бразилии.



Команда, преодолевшая стадию 1/4 финала, сыграет в полуфинале с победителем матча Нидерланды – Аргентина.



Последняя пара четвертьфиналистов определится в мачтах Марокко – Испания и Португалия – Швейцария. Сильнейшая сборная из этой четвёрки в полуфинале встретится с победителем встречи Англия — Франция.

Сетка плей-офф ЧМ-2022 Фото: «Чемпионат»