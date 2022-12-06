Форвард сборной Бразилии Винисиус: мы можем продолжать танцевать до финала ЧМ-2022
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Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи (4:1).
«С каждым новым матчем мы становимся более уверенными и настроенными. В этот раз мы играли против команды, которая даёт пространство, а когда мы получаем пространство на поле, сопернику становится тяжело. У нас много качественных футболистов, способных показывать отличную игру.
Мы можем продолжать танцевать до финала. И очень хотим крепко обнять Пеле, которому нужны силы. Эта победа посвящается ему. Мы верим, что он сможет выйти из любой ситуации, а мы способны стать для него чемпионами мира», — приводит слова Винисиуса Globo Esporte.
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