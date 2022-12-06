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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном переходе Роналду в «Аль-Насср»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном переходе Роналду в «Аль-Насср»
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, который выступает за саудовский «Аль-Хиляль», высказался о возможном переходе португальского форварда Криштиану Роналду в «Аль-Насср».

«Никогда не знаешь, что произойдёт. Я бы хотел, чтобы Криштиану приехал в Саудовскую Аравию, потому что он усилит лигу и привлечёт больше фанатов. Люди, которые до сих пор не смотрят местный футбол, начнут это делать и увидят то, чего им не хватает.

Роналду очень амбициозен, я думаю, он захочет играть в Лиге чемпионов и ярко завершить карьеру, но никогда нельзя знать наверняка, что случится. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он перейдёт в нашу лигу», — приводит слова Игало Sportskeeda.

Безумные деньги для Роналду. Похоже, он договорился с новым клубом прямо во время ЧМ! Безумные деньги для Роналду. Похоже, он договорился с новым клубом прямо во время ЧМ!

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

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