Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном переходе Роналду в «Аль-Насср»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, который выступает за саудовский «Аль-Хиляль», высказался о возможном переходе португальского форварда Криштиану Роналду в «Аль-Насср».



«Никогда не знаешь, что произойдёт. Я бы хотел, чтобы Криштиану приехал в Саудовскую Аравию, потому что он усилит лигу и привлечёт больше фанатов. Люди, которые до сих пор не смотрят местный футбол, начнут это делать и увидят то, чего им не хватает.



Роналду очень амбициозен, я думаю, он захочет играть в Лиге чемпионов и ярко завершить карьеру, но никогда нельзя знать наверняка, что случится. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он перейдёт в нашу лигу», — приводит слова Игало Sportskeeda.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: