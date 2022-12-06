Менеджер сборной Германии Бирхофф покинул свою должность после вылета команды с ЧМ

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность после вылета национальной команды с чемпионата мира в Катаре.



Бирхофф и Немецкий футбольный союз расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт организации. Договор действовал до 2024 года.



Бывший форвард сборной Германии работал в Немецком футбольном союзе с 2004 года.



В эпоху Бирхоффа сборная Германии доходила как минимум до полуфинала шести чемпионатов мира и Европы подряд и увенчалась титулом чемпиона мира в 2014 году. Кроме того, он выиграл Кубок конфедераций 2017 года и два титула чемпиона Европы до 21 года.



Напомним, сборная Германии заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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