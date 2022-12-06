Клубы EFL попросили перенести начало матчей, чтобы фанаты успели посмотреть игру ЧМ-2022

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) обратились к руководству чемпионата с просьбой перенести время начала игр, сообщает Sky Sports.



По информации источника, несколько клубов попросили руководство лиги перенести время старта матчей, чтобы болельщики могли добраться домой и посмотреть матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сыграют сборные Англии и Франции.



Сообщается, что Английская футбольная лига согласилась пойти навстречу при условии, что оба участника матча смогут договориться между собой о переносе времени старта встречи.



Напомним, сборная Англии обыграла Сенегал в 1/8 финала турнира в Катаре. В четвертьфинале англичане встретятся с Францией. Четвертьфинал состоится 10 декабря, начало встречи — в 22:00 мск.