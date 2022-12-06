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Дани Алвес вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии

Дани Алвес вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии
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Бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» Дани Алвес вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии.

Футболист, представляющий мексиканский клуб «Пумас», появился на поле на 63-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей. Это его 126-я игра за национальную команду, сообщает Sports.

39-летний Алвес опередил Роберто Карлоса и уступает лишь Кафу – у того 142 игры за Бразилию.

Сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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