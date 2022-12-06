Мэтти Кэш — об игре Мбаппе в матче с Польшой: он мне ноги сжег

Защитник сборной Польши и «Астон Виллы» Мэтти Кэш поделился мнением об игре французского нападающего Килиана Мбаппе.
«Я провел день за просмотром видео с его игрой и знал, что это будет тяжелое испытание, но когда он получает мяч, останавливается и делает рывок, он самый быстрый из всех, кого я когда-либо видел.
И это, когда я смотрю видео, лежа в постели! В реальной жизни он мне ноги сжег, вот в чем разница. Я участвовал в паре забегов с ним, и у меня неплохо получилось. Оглядываешься через плечо, а он там.
Он просто невероятен и, пожалуй, самый сложный соперник, против которого мне приходилось играть. Сейчас он, вероятно, входит в число двух-трех лучших игроков в мире.
Я не знал, что делать: бросать его или играть плотно. Когда шел плотно, он просто разворачивался и убегал. Я сделал все, что мог. Когда мы играли один в один, думал, что справился с ним хорошо. Он ни разу не опередил меня», – приводит слова Кэша Goal.
Сборная Франции обыграла Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022 (3:1). Форвард «ПСЖ» Мбаппе оформил дубль.
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